受新冠肺炎疫情重創，Levi's牛仔褲公司Levi Strauss第二財季營收暴跌62%，其線上銷售業務不足以彌補實體門市為防疫關閉長達10周之久的損失。

此外，該公司宣布將於全球裁員約15%、影響約700個職位，以在這場疫病大流行期間減少成本，預計每年可節省1億美元。

周二一般交易時段，Levi Strauss收跌4.03%，盤後再跌4.48%，報13.21美元。

該公司公布第二財季（截至5月24日止）營收銳減62%，為4.98億美元，但略高於市場預估的4.86億美元。單季淨損3.64億美元，相當於每股虧損91美分，而去年同期為淨利2900萬美元、合每股盈餘7美分。經調整後每股虧損48美分，大致符合市場預期的每股虧損49美分。

Levi Strauss表示，上季線上營收年增25%，營收占比由5%升高至15%。因防疫關閉門市，美國的業務營收大減59%，歐洲與亞洲的營收分別下滑68%和61%。該公司表示，目前超過9成門市已經恢復營業，其中約4成門市的銷售表現與去年同期相當。

(時報資訊)