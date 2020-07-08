台灣疫情趨緩逐步解封，但全球情勢未見明朗，金融市場仍面臨潛在波動壓力，渣打銀行建議投資人持續採取多元平衡佈局策略，以分散風險。渣打銀行推出新台幣與美元活存優利專案，提供投資人更穩健多元的資產配置選擇。

渣打銀行「活利存友會」美元活存加碼專案，即日起至2020年9月30日止，於專案期間完成登錄並存入美元新增資金，依帳戶月平均餘額計息，活存年息最高可加碼至1.1%；若為渣打銀行全新開立外幣帳戶新戶或既有客戶成功推薦一位好友成為渣打優先理財客戶，可再享年息額外加碼0.1%；另外透過線上換匯達滿額，再額外加碼0.1%，合計美元活存年息最高可達1.3%。

參加「活利存友會」活存專案資金不綁約，客戶享有美元高利外，也可保有資金靈活運用的彈性。此外，渣打銀行於7月份也提供多種外幣定存方案，3個月期美元定存，可享年利率1.2%；6個月期人民幣定存可享年利率1.8%。

渣打銀行同步推出「2020心幸福」新戶加碼新台幣活存專案，即日起至2020年12月20日，全新客戶透過數位通路成功開立渣打「心幸福」帳戶，且當月新資金達指定門檻，可享活存年利率額外加碼0.2%，若同時加入渣打優逸理財，則最高可享新台幣活存年利率1%。

(時報資訊)