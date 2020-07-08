前總統馬英九因為國安五法槓上蔡政府，立法院長游錫堃也要馬前總統多看國際新聞、多多了解國際。對此，馬前總統辦公室表，盼望游能以身作則，帶頭向社會示範，培養自身瞭解國際局勢的能力，如此發言才較具說服力，避免自曝其短。民進黨立委陳亭妃則開嗆，並批馬別以為自己耍耍嘴皮子，台灣人民就會忘記他無能這件事，「沒有的東西也不要裝作你有，例如說國際觀、又例如腦袋」。

陳亭妃在臉書指出，已經卸任超過四年的馬前總統，還自以為身處高位在批評他人，前幾天批評完蔡總統後，現在又拿立法院游錫堃院長開刀刷存在感，要游院長要多培養了解國際情勢的能力，避免自曝其短。「我真的是整個黑人問號？最沒國際觀的不就是你馬英九嗎？你馬英九到底哪來的臉說這種話啊？」她酸馬是很怕大家忘記在當總統時民調只有9.2％這件事嗎？還被國際知名雜誌經濟學人評為沒用的笨蛋這回事？

陳亭妃指出，真的自曝其短沒做功課的就是馬自己！她說蔡政府就任之後，中國遊客雖然不來了，但來台旅遊的外籍旅客卻逐年提升，屢破紀錄，也讓整個觀光旅遊產業能夠更全面的發展，讓更多人民能夠分食這塊市場大餅，而不是只圖利到少數特定業者。在國際上，台灣的能見度也越來越高，與西方國家的交流頻繁之外，也越來越多國家願意在台灣遭受打壓欺負時，為我們發聲、提供協助，同時我們也因為防疫的成績卓越，獲得前所未有的關注及重視，人民對於政府的滿意度更是越來越高。「這些，都是你馬英九時期沒做到，也不可能做到的事」。

陳亭妃說馬退休就真的好好回家養老，沒人會想理，但如今馬馬還是以國民黨權貴的心態在批評他人，心中充滿優越感，無視當今政府的整體貢獻已經比他那停滯八年還要突出許多。「不要以為自己耍耍嘴皮子，台灣人民就會忘記你無能這件事，甚至開始懷念你啦！沒有的東西也不要裝作你有，例如說國際觀、又例如腦袋。認清事實好嗎？馬英九！」

(中時電子報)