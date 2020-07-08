風機大廠永冠-KY先後拿下西門子歌美颯、三菱重工維特斯(MHI Vestas)兩風機大廠採購合約，計畫斥資52.2億元，在台中港區設廠，已向台中市政府提出建照申請，預計八月舉行動土儀式，2022年4月投產，第一階段年產能4萬噸，以10MW以上大型離岸風機鑄件為主。

永冠向台灣港務公司承租台中港區20萬平方米土地，緊鄰西門子歌美颯風機機艙組裝廠，將興建風電鑄件工廠，6月已向台中市政府提出建照申請，預計8月舉行動土儀式。永冠6月董事會通過台中港區新廠投資金額52.2億元，預計2022年4月開始投產。

永冠布局大型離岸風機大有斬獲，去年11月中旬先與西門子歌美颯簽風機鑄件供應合約，供應西門子歌美颯取得海龍二號風場所需300MW風機鑄件，預計2023年開始供貨。6月30日再與MHI Vestas簽署採購協議，輪轂鑄件、輪轂板和機艙底座鑄件，應用在丹麥哥本哈根基礎建設基金(CIP)台灣彰化沿海彰芳和西島兩風場，MHI Vestas預計2022年安裝離岸風機。

(工商 )