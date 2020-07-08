政府陸續開放邊境管理政策，其中就是不包含大陸。人在深圳工作的台男上班族表示，太太是廣西人，兩人去年11月已在大陸辦理結婚，原本打算3月返台生子，好讓台灣家人可以照顧新生兒，以及幫老婆坐月子，「結果回不去，台灣老父老母心急如焚，見不到長孫」，相關單位只會踢皮球，甚至不理不應，嘆問政府：「人道與政府標準何在？」

該名台男提到，他與廣西太太去年年底結完婚後，便按照台灣相關規定，申請在台居留證，預計3到4月回台辦理太太的依親居留事宜，但受到政府防疫政策影響，無法回台，居留證根本無法申請，他自己也將近8個月沒有見到台灣的老父、老母與家人。

該名台男也說，夫妻二人原本打算，之後回台灣定居，也在台灣生孩子，好讓台灣家人可以與寶寶相處，也方便太太坐月子，但沒想到結果到現在回不去，他無法接受，因此5月初開始向移民署、陸委會、疾管署甚至台中市政府多位立委陳情，但得到的答案都是無法以團聚簽入台，甚至3個中央機關互踢皮球，互相說這是其他機構的權責，「讓我這平民老百姓根本不知道要找誰陳情！」

「難過的是，如今除了大陸，都可以人道申請入台的時候，大陸卻還不開放，讓我們回不了家！」該名台男並指出，之前看到新聞，一對來自澳門的李姓姐弟，因台籍父親病重來台探視，成功申請入台，陸委會當時還表示，政府是基於人道立場而開放，「看到這種新聞心裡很不平衡，為何這對姊弟可以開放，陸籍配偶就不給，根本是有針對性，還有觀光條件也放寬，打工度假都可以近來，看到就火氣更大！」

該名台男直說：「太太已懷孕7個月，眼看8月底航空公司就不載孕期滿36週的孕婦，我與在台的爸媽都是心急如焚，我爸媽為台灣經濟打拼一輩子，如今正是含飴弄孫的時候，如今卻因為境管的原因，沒辦法第一時間親眼見到這家裡的長孫，也沒辦法幫家裡的台灣媳婦坐月子，老人家在家裡都已經準備好嬰兒用的奶瓶跟衣服，境管再這樣下去，對家裡老人而言，見不到媳婦，也見不到孫子，是多麼難過的事情，希望政府機關能有所作為，開放境管措施，讓陸配來台。」

政府執行嚴格防疫，但陸生、陸配及其之子女至今無法回台，歐美卻是沒有任何防護管理，前立委陳學聖認為，民進黨政府完全以意識形態在處理這件事情，現在相關責任都已無關陸委會與教育部，甚至包含陸委會主委陳明通在內都被打臉，「大明也是無辜的」，盼政府拿掉有色眼光。

(旺報 )