大陸國家統計局將於明（9）日公布6月消費者物價指數（CPI）數據，多家機構預估，6月食品和非食品價格穩定，CPI快速回落的態勢將按下暫停鍵，年增率將小幅成長；不過，由於「豬周期」已見頂回落，非食品價格也沒有顯著的上漲動能，下半年總體CPI下行的趨勢不變。

華創證券首席宏觀分析師張瑜預判，今年3至5月，CPI年增率基本上每個月會回落1個百分點；6月在食品項目持續上行，非食品項目月增率有望持平，暫時不再回落，預計6月CPI暫時持平於2.4％。

新時代證券首席經濟學家潘向東表示，6月蔬菜與豬肉價格穩定回升，食品價格對CPI增速拖累出現明顯減弱；此外，6月非食品價格基數偏低，油價上漲、旅遊活動有所恢復提振非食品價格，預計CPI年增率會止跌回穩。

展望未來，各家機構業內普遍認為，「豬周期」已見頂回落，下半年CPI下行趨勢不變。國盛宏觀首席分析師熊園表示，疫情部分反彈使近期豬價仍高，但下半年要出現降價的機會也很大；截至今年第一季，能繁殖母豬存欄年增率以連續6個月恢復，按照領先生豬出欄和生豬價格10個月來推斷，最快8月將迎來豬肉價格下降的轉折點。

(旺報 )