加強宣導演習事項，台中市警察局於公共場所張貼宣傳海報及向民眾發送宣傳單外，今年亦製作英語、日語、越南語、印尼語及泰語等5國語言宣導單。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

109年軍民聯合防空（萬安43號）演習將於14日13時30分至14時實施「防情傳遞」、「警報發放」等演練，不實施「人車管制」。

今年「萬安43號」演習因應疫情影響，考量我國仍於防疫期間，遵循「中央流行疫情指揮中心」防疫指導，演習期間不實施疏散避難及人、車管制等演練，避免人員群聚，並配合漢光演習行程而延後舉行。

為提高敵情意識，熟練防空作為，落實防空設施整備，降低空襲損害，確保人民生命財產安全，行政院全動會報依民防法及防空演習實施辦法，於14日，採預告、全國不分區（外、離島）方式於13點30分至14時，實施30分鐘防情傳遞、防空警報及空中威脅告警系統警訊發放演練。

萬安43號演習所有車輛、行人不實施管制、各機場、港口之飛機、船舶、鐵路、高速鐵、公路及捷運車輛，均照常起降、靠離與行駛，各機關、學校及全體民眾正常作息，公(民)營工廠、公司照常營運，無需關閉門窗及實施人員與燈光管制。

台中市警察局規劃演習之演練重點如下：

一、防情傳遞及警報發放。

二、針對重要道路段及人車密集處等部署交通疏導崗哨（不管制、不疏散）。

三、部署對空監視哨。

四、實施警察駐地自衛戰鬥。

五、結合防疫措施。

為加強宣導演習事項，台中市警察局於公共場所張貼宣傳海報及向民眾發送宣傳單外，今年亦製作英語、日語、越南語、印尼語及泰語等5國語言宣導單，針對外籍人士宣導本次演習作法（僅發放警報、不實施交通管制、不實施人員疏散避難）。

台中市警察局表示，讓員警熟悉反空降、災情查報及駐地安全維護任務，同時經由警力部署，測試警力動員部署能量，並呼籲民眾，遵守演習相關規定，隨時提高防空警覺。

(中時 )