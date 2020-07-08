知名積木塗鴉親子連鎖餐廳Artr，3年前無預警停業後，負責人張文亮利用招攬投資違法吸金9360萬元，最高法院維持原判決，批評他以豪奢跑車作為代步工具，且歇業後逕自帶家人前往大陸逃避後來才回台，依非法經營銀行業務等罪將他判囚6年半定讞。

由詠語創意國際有限公司成立經營的Artr親子連鎖餐廳，標榜大空間還有積木、彩繪和沙坑，在台北市立美術館、基隆海科館、宜蘭傳藝中心等知名景點都有分店。檢調查出詠語創意負責人張文亮自親子連鎖餐廳開始經營時，就號召員工及國、高中同學來投資餐廳。

檢方起訴指控，張文亮將親子餐廳按不同地區的分店切割成不同的投資單位，分別是20萬元到100萬元，但不論投資金額多寡，張文亮提供的投報率都相當高，於是餐廳員工及同學又找了親戚等加入投資，張文亮甚至還到同學的公司開過投資說明會。

親子連鎖餐廳在2017年無預警停業，30餘名投資人認為張文亮惡性倒閉，於是提告詐欺及違反銀行法吸金，張文亮逃往大陸之後返台，向檢方坦承因財務撐不住付給投資人的報酬才倒閉，檢方將他起訴。

台灣高等法院考量張文亮非法經營收受準存款業務，且吸收款項高達9360萬元，他在展店、拓點之過程中，未考量自身經濟能力及當時營運情狀，竟承租高單價之豪奢跑車作為代步工具，事發後未能積極面對跑到大陸，將他判刑6年6月，最高法院駁回確定。

(中時 )