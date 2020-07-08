史上最大詐貸案越挖越深、牽扯越來越廣！潤寅公司詐貸472億元，是史上最大詐貸案，並且後續牽扯出更多案外案，據悉，主嫌王音之寫了一本自白書，詳列37名共犯及金主，被辦案人員形容為「死亡筆記本」，後續恐將查出更多內情。

潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦，去年潛逃美國，今年3月自美國被押解返台，案情也越滾越大。北檢已追加起訴建大工業採購李宜珮，又查出台北市調處松山站前調查專員郭詩晃，涉嫌透過有富集團總裁洪村騫，收受王音之500萬元賄款包庇犯罪。

據了解，潤寅案仍有黑洞要挖。鏡週刊報導，王音之去年5月逃亡美國遭拘留期間，在拘留所寫下一本厚達近200頁的密帳筆記，內容鉅細靡遺，還分章節、編頁碼，一開頭就以「冤親債主」為題，詳錄37位共犯與金主的犯罪手法，以及她如何遭放款榨乾的過程。

這本密帳被辦案人員稱為「死亡筆記本」，也是檢方追查郭詩晃、洪村騫的關鍵。而洪村騫人脈廣大，檢調發現他與「藍綠白」政要皆關係匪淺，順著洪這條線繼續查，恐有更多不為人知的黑幕將曝光。

(中時電子報)