瞄準消費者在家簡單煮的生活型態增加、冷凍食品商機逐漸成熟，全家(5903)與訴求安心健康的「永豐餘生技」合作，即日起於台北市新店慶民店推出冷凍店型3.0，打造冷凍食品販售專區，支援消費者的宅居生活需求。

儘管新冠肺炎疫情趨緩，但消費者仍持續在家簡單煮生活型態，根據東方線上統計，超過70%的消費者選擇繼續在家開伙，購買冷凍食品比例續增，且市場上冷凍商品選擇也愈趨多元。

「全家」冷凍店型從2015年與天和鮮物展開複合店作為開端，販售冷凍肉品生鮮蔬果，對應消費者方便採買、居家自行調理的需求；後續發展成可複製的超市型複合店，至今超過400間店舖。

此次全家便利商店瞄準消費者在家簡單煮的生活型態增加、冷凍食品商機逐漸成熟，全家便利商店以三大策略「破百項冷凍商品」、「現場代客料理服務」、「24小時外送」，與訴求安心健康的「永豐餘生技」合作，即日起於台北市新店慶民店推出冷凍店型3.0，打造冷凍食品販售專區，支援消費者的宅居生活需求。

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，對應小家庭與單身族忙碌的生活型態，「全家」早於六年前超前佈局三大冷凍基礎建設，包含鮮食廠冷凍食品產線、冷鏈物流、店舖前後場冷凍空間擴充，而在疫情之下進一步催化了冷凍食品需求狂飆，上半年業績年增超過5成，顯示簡單覆熱即食的冷凍食品，已改變餐桌的樣貌，為此「全家」加速冷凍佈局，今年將再陸續投資1億元於鮮食廠冷凍產線改建，與店舖冷凍商品陳列和儲存空間擴建，打造生活體驗型冷凍店型3.0。

目前全家冷凍店型進化到3.0，開於住宅型商圈中，店內冷凍櫃設置多達10門，主要針對無暇備料、不擅調理的雙薪家庭、小家庭、單身族，推出超過百種、小份量、易保存的即食冷凍食品，除了自有品牌媽媽煮藝商品外，並與標榜安心健康、擅長家常菜開發的永豐餘生技合作，提供從飯麵主食、湯品、港式點心、水餃、菜餚等一應俱全的選擇，回家僅需簡單復熱，即可快速備出一桌的料理。

主食包括粥、千層麵、炒飯，湯品則有鳳梨苦瓜雞湯、四神豬肚湯等，更有主打健康的有機花椰菜米、鮭魚糙米炒飯、南瓜藜麥飯，販售超過百項人氣商品，價格帶約65-380元，提供居民方便、快速的安心料理選擇。

針對習慣外食外帶的族群，黃正田表示，全家同時提供代客料理的服務，導入飯店級使用的智能蒸烤爐設備，於每日上午11點至晚間19點，精選永豐餘生技多樣人氣商品於現場調理，無論是飯麵、粥品、點心、水餃，或是單人到多人份的菜餚如打拋豬肉、佛羅倫斯燉牛肉、古早味醃排骨肉、昆布照燒里肌肉片商品，消費者只要到櫃檯點餐，即可幫你完成料理蒸烤，帶著就走。

此外，店內於每日上午11點起同步還有現做料理「FAMI HOT食堂」，販售唐揚雞塊、紐奧良辣味雞翅、黃金腿排等炸烤物系列。

宅在家的族群方面，「全家」新店慶民店也提供foodpanda的24小時的外送服務，除常態性販售的店內商品及永豐餘冷凍商品外，每日上午11點至晚間19點間也可選擇代客料理、FAMI HOT食堂外送服務，不管是下班來不及購買食材、假日懶得出門的消費者，都能輕鬆成為省時達人。

(時報資訊)