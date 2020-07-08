生技股王合一(4743)今日以低盤380.5元開出後，隨即又飆漲停433.5元的新天價，外加，原訂明年落日的「生技新藥產業發展條例」再延長10年、至2031年，並擴大適用範圍，上櫃生醫族群攜手狂飆，一度高達20檔個股拉出漲停，上櫃生醫指數漲幅超過5.3%，成為盤面上最為強悍的族群，上市生醫類指大漲2.3%，雙雙拿下類股漲幅王。

生技股近期成為市場最剽悍的族群，其中也有個股被市場封為妖股，但是投資人持續勇往直前，已經遺忘了當初新藥公司解盲不如預期，族群由雲端摔落，變成人人喊打的過街老鼠慘痛經驗。

法人提醒，今年因疫情關係新藥、檢測、疫苗、原料藥、體溫計等全面狂漲，但是，新藥研發能否成功，成功後還得要有市場，也未必一定能賺錢。檢測試劑取得歐盟CE認證並非難事，依照歐盟規定檢驗產品，符合各項要求後，檢附所需的測試報告及產品特性資料和自我宣告書就可以，而且需要拿到台灣TFDA核發的外銷醫療器材查驗登記及製售證明，進入歐盟市場要面臨很多低價競爭者，銷售成績到底能反應到業績多少，還有待證明。

原訂明年落日的「生技新藥產業發展條例」，蔡政府已規畫再延長10年、至2031年，並擴大適用範圍，從新藥、高風險醫材、動植物用藥、再生、精準醫療，擴大至數位醫療和國家策略生技產品等7大項目，力拚產值突破兆元。此次修法最受矚目的是新增數位醫療和國家策略生技產品。生策會會長翁啟惠表示，數位醫療列入新條例，將啟動「資通訊 」(ICT)與「生醫(BIO)」的對話，創造生技業的新契機，而ICT結合BIO發展的新產品，有機會成為台灣生醫業特色。另就修法規劃來看，政府也將祭出研發和人培支出可抵減35％的營利事業所得稅、法人和個人股東股款20％可抵減營利事業所得稅、技術股緩課、認股權核發與緩課等獎勵措施，助攻產業產值拚兆元。

(時報資訊)