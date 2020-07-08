全球新冠肺炎疫情未見緩和，旅行團出入境禁令續延至7月底，但國旅需求受惠國內疫情趨緩而明顯增溫。旅遊業者山富（2743）對此全力衝刺國旅業務，帶動2020年6月營收已見谷底回升，後疫情時代希望藉由完整的國內及離島行程銷售，帶動業績持續復甦。

山富公布2020年6月自結營收1183.7萬元，雖仍較去年同期4.1億元大減97.12％，但已較5月38.6萬元新低彈升近29.67倍。不過，第二季營收0.23億元，季減96.83％、年減98.26％，仍創單季新低，累計上半年營收7.51億元，年減70.98％，續創同期新低。

山富機動調整全體員工工作內容，全力衝刺國旅業務。董事長陳國森表示，台灣有很多好玩的地方，在國內也可以玩得跟國外一樣盡興、輕鬆，將開車任務交由專業司機、導覽工作交給稱職領隊，讓每個人更能好好享受出遊時刻。

對此，山富推出輕旅行一日遊，以及露營、單車、登山、部落體驗等等主題式包裝，盼帶領國人體會台灣在地風情，領略台灣之美。同時，離島遊亦頗受青睞，除可搭配7月起的安心旅遊補助方案，澎湖每年舉辦的國際海上花火節亦為國人離島旅遊首選。

陳國森指出，以往澎湖5～9月為旅遊旺季，今年已提前至4月轉熱、並持續暢旺至10月底，目前澎湖機位和房間一位難求。山富為提供消費者完整的旅遊服務，保留機位每天出發外，從民宿到飯店保證有房，以最高規格服務消費者。

此外，金門、馬祖、蘭嶼和綠島亦擁有海島特殊地勢、古老聚落、戰地風情、網美打卡景點、特色美食，並能體驗原住民文化及當地純樸民情，島嶼豐富多元資源各有迷人之處，不論是坐飛機或搭船，都能達到「類出國」旅遊感受，一解民眾想出國旅遊的渴望。

山富表示，公司旅遊產品擁有各方資源的整合優勢，憑藉品牌實力提供豐富的機動協調能力，配合安心旅遊補助推廣全力衝刺國旅。法人預期，隨著疫情趨緩、國旅回溫，山富整體營運可望逐步緩步回溫。

(時報資訊)