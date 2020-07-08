專案小組於「瑞蓬成2號」漁船甲板、臥艙、底艙逮捕越南籍偷渡犯共7女23男，平均年齡25至30歲。（海巡署提供／王文吉台中傳真）

專案小組於「瑞蓬成2號」漁船甲板、臥艙、底艙逮捕越南籍偷渡犯共7女23男，平均年齡25至30歲。（海巡署提供／王文吉台中傳真）

專案小組於「瑞蓬成2號」漁船甲板、臥艙、底艙逮捕越南籍偷渡犯共7女23男，平均年齡25至30歲。（海巡署提供／王文吉台中傳真）

海巡署偵防分署查獲「瑞蓬成2號」漁船接駁30名越南籍偷渡客企圖闖關入境，專案小組穿著全套防護衣、口罩等防疫裝備登船檢查。（海巡署提供／王文吉台中傳真）

海巡署偵防分署副分署長黃世賢說明案情。（海巡署提供／王文吉台中傳真）

海巡署6日深夜於屏東外海攔檢「瑞蓬成2號」查獲30名越南籍偷渡客，經檢疫均無發燒、咳嗽等症狀，連夜偵訊後，移置中部防疫留置室隔離14天，後續移送移民署裁處及遣返，另蔡姓船長及劉姓船員依入出國移民法、傳染病防治法移送屏東地檢署偵辦。據了解，該批偷渡客每人狠砸1萬美金，仍闖關失敗，

海巡署偵防分署高雄查緝隊接獲情資，掌握人蛇集團載運越南人士偷渡來台，遂報請屏東地檢署指揮，並會同雲林、苗栗、連江、桃園、鳳山、台中、金門、澎湖查緝隊、艦隊分署第五海巡隊、第十四海巡隊、南部分署第五岸巡隊、第六岸巡隊、中部分署第三岸巡隊及高雄市警察局鳳山分局等單位組成專案小組。

專案小組在第七巡防區勤務統合下，出動3艘巡防艇負責攔截圍捕，另於外圍部屬3艘巡防艇警戒，6日晚間11時50分於屏東林邊溪外海10.4浬處查獲「瑞蓬成2號」漁船載運越南籍人士企圖闖關入境。

查緝隊員穿著防護衣、口罩等防疫裝備，登船檢查，於甲板、臥艙、底艙逮捕越南籍偷渡犯共7女23男，平均年齡25至30歲，經檢測船上人員均無發燒與呼吸道等症狀。

專案小組清查發現，30名偷渡客僅1名男子無入境紀錄，其餘29人曾以合法管道來台從事看護、建築業、製造業等工作，因失聯逃逸或犯罪等原因遭遣返，無法再度來台工作。

海巡署偵防分署副分署長黃世賢指出，該批偷渡客疑從越南邊境出海，轉至中國大陸邊境轉乘木殼船，再由本國籍「瑞蓬成2號」漁船接駁來台。據了解，人蛇仲介集團過去收取越南偷渡行情約7千元美金，可能防疫因故，邊境管制嚴格，漲至1萬元美金。

黃世賢表示，30名越南籍偷渡客連夜偵訊後，隔日清晨移置中部分署五甲東防疫留置室隔離檢疫14天，後續將移送移民署裁處及遣返作業。另蔡姓船長及劉姓船員依入出國移民法、傳染病防治法移送屏東地檢署偵辦。

(中時 )