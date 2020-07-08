NBA》恩比德：討厭復賽 仍會全力以赴 11:122020/07/08 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 七六人當家中鋒恩比德在受訪時就明白表示，個人立場是討厭復賽，但仍會參加，而且會全力以赴。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然復賽在即，但並非所有球員都站在支持的立場，七六人當家中鋒恩比德在受訪時就明白表示，個人立場是討厭復賽，但仍會參加，而且會全力以赴。 恩比德說，今年發生了太多事情，所以選擇在此時復賽不是一件正確的決定，尤其是新冠肺炎在美國沒有趨緩的態勢，因此，現在必須保每個參賽球員的身體健康狀況，甚至球員周遭的人也得安全無虞才行。 恩比德表示，儘管不同意聯盟的復賽計劃，但還是會努力參賽，不能讓球隊、球迷失望，更何況本季是我們想要奪冠的最佳機會，所以我們要好好把握才對。 (中時 ) #NBA #復賽 #恩比德 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 落榜8隊 NBA打造第二賽區 04:102020/07/04 運動天地 NBA》還沒痊癒？歐拉迪波宣布不打復賽 08:562020/07/04 體育 NBA》虛驚一場！爆鞋哥並非鵜鶘中鏢球員 09:322020/07/04 體育 NBA》定案！球衣背部將印社會正義字眼 10:292020/07/04 體育 NBA》復賽熱身賽程出爐 首戰快艇對魔術 00:362020/07/05 體育 NBA》有夠現實！籃網送丁維迪健身器材 09:492020/07/05 體育 NBA》巴克利詛咒：復賽計畫根本行不通 11:052020/07/05 體育 NBA》復賽戰力榜公鹿領先 湖人僅第3 11:392020/07/06 體育 NBA》霍華決定打復賽 薪資捐給慈善機構 14:012020/07/07 體育 NBA》再傳球員確診 籃網普林斯缺席復賽 10:482020/07/08 體育 體育熱門新聞 《時來運轉》夫婦檔因興趣經營運彩 成就斜槓人生 - 體育 MLB》吉總回來了！本月4連戰PK老東家洋基 - 體育 摔角雙胞胎「貝拉雙嬌」 全裸孕照太火辣 - 體育 NBA》詹姆斯六紀錄難破 下個目標史上得分王 - 體育 MLB》隔674天再投球 內容爛大谷卻開心 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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