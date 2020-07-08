雖然復賽在即，但並非所有球員都站在支持的立場，七六人當家中鋒恩比德在受訪時就明白表示，個人立場是討厭復賽，但仍會參加，而且會全力以赴。

恩比德說，今年發生了太多事情，所以選擇在此時復賽不是一件正確的決定，尤其是新冠肺炎在美國沒有趨緩的態勢，因此，現在必須保每個參賽球員的身體健康狀況，甚至球員周遭的人也得安全無虞才行。

恩比德表示，儘管不同意聯盟的復賽計劃，但還是會努力參賽，不能讓球隊、球迷失望，更何況本季是我們想要奪冠的最佳機會，所以我們要好好把握才對。

(中時 )