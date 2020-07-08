中國電訊設備商華為的英國業務董事長布朗（John Browne）表示，如果英國應美國要求禁止華為參與其5G網路建設，英國將面臨放棄與中國長久關係的風險。

布朗向路透稱，華為已成為中美貿易爭端中的政治皮球，在這過程中，英國有可能受到連累。英中關係非常悠久，他希望兩國不會放棄這種關係。

英國早前允許華為有限度參與5G網路建設，但美國最新的制裁舉措，使其可信賴供應商的地位受到質疑，英國政府可能會採取更為強硬的立場。

(工商 )