成政治皮球 華為：英中關係或因5G禁令受損 11:312020/07/08 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國電訊設備商華為的英國業務董事長布朗（John Browne）表示，如果英國應美國要求禁止華為參與其5G網路建設，英國將面臨放棄與中國長久關係的風險。 布朗向路透稱，華為已成為中美貿易爭端中的政治皮球，在這過程中，英國有可能受到連累。英中關係非常悠久，他希望兩國不會放棄這種關係。 英國早前允許華為有限度參與5G網路建設，但美國最新的制裁舉措，使其可信賴供應商的地位受到質疑，英國政府可能會採取更為強硬的立場。 (工商 ) #華為 #英國 #關係 #英中 #中國 也許您會感興趣 財經熱門新聞 5奈米慘輸台積！大咖外資改抱陸廠大腿關鍵曝 - 財經 川普「毀滅香港核彈」若出手！專家爆北京還有大殺招 - 財經 生技條例再延10年 - 財經要聞 - 工商時報 漲不停！專家驚曝全球股市1年後的位置 - 財經 散戶一定睡得著！他爆台積電20年來證明1件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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