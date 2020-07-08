2少年FB私訊口角約談判 1人遭砍傷警3小時逮嫌 11:442020/07/08 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方迅速逮捕持刀傷人的3嫌到案。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 FB私訊口角砍傷少年，警3小時逮嫌。(王揚傑翻攝) 新北市中和區17歲陳姓少年與18歲韓姓男子在臉書私訊，韓男不滿少年言語消遣他的女性友人，昨（7日）晚間11時許相約在中和國光街談判，韓男夥同簡姓、翁姓友人前往，見少年現身，韓男隨即持西瓜刀攻擊，少年抬手阻擋，造成右手掌刀傷，轉身逃跑時，臀部又被砍一刀，韓男等人亦逃離現場。 轄區中和警分局獲報後，3小時內即循線將韓等3人逮捕，少年對3人提出傷害告訴。偵訊後，警方以聚眾滋事、傷害罪嫌將3嫌送辦。 (中時 ) #少年 #傷害 #友人 #中和 #轄區 也許您會感興趣 社會熱門新聞 冷血幼兒園2／才3歲！男童竟勒頸挾持女童 囚監視器死角施暴 - 社會 潤寅472億最大詐貸案 主嫌王音之「死亡筆記本」抖出藍綠白大咖 - 社會 寮國小隻馬太強 嫖客3分鐘繳械 警無奈：再放妳台男面子丟光！ - 社會 就是他？全程護駕露黑森林假coser女 黑衣男身分曝光 - 社會 假Coser女「掀裙露黑森林」慘了... 女子現身到案說明 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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