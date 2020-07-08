FB私訊口角砍傷少年，警3小時逮嫌。(王揚傑翻攝)

新北市中和區17歲陳姓少年與18歲韓姓男子在臉書私訊，韓男不滿少年言語消遣他的女性友人，昨（7日）晚間11時許相約在中和國光街談判，韓男夥同簡姓、翁姓友人前往，見少年現身，韓男隨即持西瓜刀攻擊，少年抬手阻擋，造成右手掌刀傷，轉身逃跑時，臀部又被砍一刀，韓男等人亦逃離現場。

轄區中和警分局獲報後，3小時內即循線將韓等3人逮捕，少年對3人提出傷害告訴。偵訊後，警方以聚眾滋事、傷害罪嫌將3嫌送辦。

(中時 )