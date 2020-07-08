美國當地時間周二（7月7日），俄羅斯和大陸雙雙否決了聯合國安理會延長從土耳其向敘利亞提供跨境援助的提案。

據路透社報導，在周二聯合國安理會會議中，俄羅斯和大陸代表否決了延長對敘利亞提供人道援助的決議草案，無視其它成員提出這將對敘利亞人民造成嚴重後果的警告。雖然其它13名成員國全投贊成票，但遭俄陸聯手否決。

這項草案由德國和比利時提出，延長自2014年以來就有的跨境援助。

在談判過程中，俄羅斯要求延長期限從1年縮短至6個月并從2處邊境關卡通道變成1處。此外，俄羅斯與大陸稱這份提案侵犯敘利亞的主權，應開始直接通過大馬士革政府提供人道援助。俄羅斯在投票後馬上提出自己的版本，預計今日出投票結果。

歐美等西方國家則反駁跨境援助是唯一的可靠的方案，若通過大馬士革阿薩德政府將會遇到重重障礙。同時，數位歐洲代表從人道立場上譴責俄陸的否決，稱這兩國的決策只會危害更多敘利亞人民。

陸代表則指出陸方支持繼續為敘利亞提供人道援助，但歐洲各國拒絕公開譴責美國單方面制裁敘利亞的事實使得陸使用其否決權。

本次投票是自2011年敘利亞内戰爆發以來俄羅斯第15次、大陸第9次使用否決權。

(中時電子報)