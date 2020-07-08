今年全縣蜜香紅茶參賽點數總計277點，27位農友參加，競爭十分激烈。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣瑞穗鄉舞鶴以「蜜香紅茶」打響知名度，花縣府每年委託瑞穗鄉農會舉辦「蜜香紅茶評鑑大賽」，今年因新冠肺炎疫情影響，未對外開放觀賽。經過激烈及謹慎評鑑後，「嘉茗茶園」為最大贏家，總計獲得13面獎牌，其次為吉林茶園與清風茶行茗苑茶業，分別獲得11面及8面獎牌。

今年瑞穗鄉茶區雖因旱災，茶樹乾枯，但似乎不影響參賽茶葉的品質，這次參賽共27位農友。經過2天謹慎評鑑，7日上午進行決選，費時半小時討論、交換意見後，從候選茶葉中選出金牌獎，其中嘉茗茶園共得到3面金牌、5面銀牌、5面銅牌，是今年最大贏家；其次是吉林茶園，共獲2金5銀4銅；第三是清風茶行茗苑茶業，共獲得2金4銀2銅。

茶業改良場總場秘書吳聲舜表示，花蓮連日高溫致產區缺水，原以為小綠葉蟬活動率可能不高，而影響參賽茶葉品質。經過評鑑後，不但許多茶品帶有濃郁蜜香，還帶有果香，整體相較之下，品質比往年進步很多，這也表示農友辛勤栽培及製茶技術都獲得了許多的回報。

行政院農委會茶業改良場長蘇宗振表示，花蓮的蜜香紅茶經小綠葉蟬叮吮及烘焙後，它的醣類及醛味會增加，而產生有特殊的蜜香氣味，十分獨特。

今年全縣蜜香紅茶參賽點數總計277點，競爭十分激烈，過程中有「兩件紅烏龍茶品」的烏龍參賽慘遭到淘汰外，若發現茶湯有塵味也會面臨汰除的命運。

今年茶改場也將得獎茶品加入「2020花蓮蜜香紅茶TAGs分類分級圖卡(TAGs是指臺灣特色茶分類分級系統)」，協助消費者瞭解茶品品質。金獎部分增加「金牌獎風味卡」詳加說明茶湯特性，茶品的分類分級圖卡也會翻譯成日文及英文，盼將國內茶品國際化，永續台灣茶產業。

花蓮縣政府農業處長羅文龍表示，評鑑比賽後，會配合11月的茶葉博覽會擴大規劃展攤，在「花蓮蜜香紅茶暨產業館」展示今年得獎茶品的與眾不同，協助農友行銷。

(中時 )