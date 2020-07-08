瘀青範圍從月中到月底不斷增加，遍佈全身。（楊小姐提供／吳建輝彰化傳真）

「多多」跟「有有」是楊小姐與先生做了10年試管，才得到的寶貝，兩人早產26周，分別有敗血症以及因早產腦出血情況，醫生與楊小姐辛苦拉拔，才幸運活下。（圖為「多多」楊小姐提供／吳建輝彰化傳真）

「多多」跟「有有」是楊小姐與先生做了10年試管，才得到的寶貝，兩人早產26周，分別有敗血症以及因早產腦出血情況，醫生與楊小姐辛苦拉拔，才幸運活下。（圖為「有有」楊小姐提供／吳建輝彰化傳真）

彰化楊姓小姐５年前生下出生僅629公克的龍鳳胎姊弟，「多多」及「有有」，辛苦將兩姊弟拉拔長大，今年２月開心將兩姊弟送到幼兒園，卻發現弟弟身上出現多道瘀青，楊小姐氣憤要求幼兒園說明卻遲遲未果，因此提告，園方今出面說明，表示未有不當管教情形，盼司法判決能還給老師清白

楊小姐表示，大約5月中孩子的爸在幫弟弟洗澡時，就發現身上有瘀青的情形，詢問後園方僅表示可能孩子自己撞到，但持續到月底瘀青越來越多，詢問姐姐，才童言童語的說「弟弟不乖、尿褲子被老師處罰」。

園方楊姓負責人今出面回應表示，6月1日家長接走孩子後，就沒到園就讀，事後要求幼兒園退全額退費及賠償50萬，園方釋出善意，願全額退費約9萬多元外再加慰問金合計計11萬元，家長拒絕。打電話給園方要提高賠償金高於50萬。

楊姓負責人強調，事發後有調查該班老師，真的沒有傷害小朋友，也有觀察該班其他小朋友，都沒有發生類似情況，園方一向以和為貴，當初有釋出善意，帶了一點心意表達慰問，目前相關監視畫面也提供給警方、教育處等單位去做做查，一切等待司法判決，盼能還給老師清白。

縣府社會處表示，園方查看影片並無發現有虐待幼兒情形，但雙方溝通無效，園方遂請家長報警處理，同時也提供相關錄影帶供警方調查；彰化縣教育處長陳逸玲回應，園方與家屬賠償金有歧見因此溝通無效，而相關監視畫面待警方調查釐清後，社會處會進行進行認定是否涉及虐童，而師生比問題教育處也會進行調查。

(中時 )