中職上半季賽程進入補賽周，中信兄弟連兩場與樂天桃猿交手，昨日黃衫軍作客桃園上演逆轉勝，第2場比賽今（8）日回到台中洲際球場，進行原4月23日的補賽，當時打到3局上半結束，樂天4比1領先，因雨勢過大延賽，形成保留賽。今天如果中信再贏，上半季封王魔術數字剩下M1，將開始聽牌。

原本這場比賽樂天、兄弟先發投手分別為尼寇力、黃恩賜，不過尼寇力上一場一軍先發是6月10日，之後出賽都在二軍，今日預計由卡本特接手。黃恩賜最近一次出賽為7月4日，休息天數不足，預計今天會由廖乙忠接替。

卡本特本季對戰中信兄弟4場先發戰績2勝1敗，自責分率僅0.98；廖乙忠今年與樂天交手4先發、1後援，共吞3敗，自責分率5.74。

回顧4月23日當天的比賽，黃恩賜首局遭遇亂流，1出局後連投2次四壞球保送，之後被林泓育敲二壘安打失2分，再被陳俊秀轟2分炮，開賽就失4分。

尼寇力下半局同樣失掉分數，K掉首名打者吳東融後，被江坤宇、王威晨連敲2支安打掉1分。不過之後兩名投手都穩定下來，都沒再失分，打完3局上因雨勢過大延賽。

這場季初賽事保留至今日補賽，因緣際會卻成了關鍵戰役，賽事將從3局下開始進行，樂天4比1領先中信。

(中時 )