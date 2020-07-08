立法院朝野黨團對於推動修憲廢考監兩院有初步共識，但在野黨質疑民進黨主張廢考監，考監委提名卻提好提滿。有關廢除考監兩院問題，考試院長被提名人黃榮村今表示，他很清楚廢考監是許多人的主張，任何有助於提升憲政運作與政府效能的改革方案「我們絕對支持」，不會有本位主義的思考，也會研擬完整的配套措施。

立法院臨時會今進行考試院長被提名人黃榮村審查會，黃榮村報告指出，甫修法的「考試院組織法」顯然是要推動更均衡、跨域的考選、銓敘、保訓、退撫基金治理，因此，他主張建立典試出題人才庫、外交人員考選以世界主要語言出題、司法人員整合考試訓練分流等，盼能藉由諮詢國內國際性企業的人力資源開發管理經驗，深化文官體系國際交流。

年金改革部分，黃榮村認為，考試院有責任與行政院共同解決困難，針對2023年以後出任的公務員，近期將建立全新的退撫制度，年改後的正向調整，落實穩健的退撫基金。

針對朝野有意透過修憲廢除考監兩院，黃榮村表示，修憲是立法院的權責，也是公民意志的展現，立法院也將啟動修憲程序，代表本屆考試院被提名人的責任重大，因應憲政體制可能的變革，考試院將會研擬完整的配套方案，支持任何有助於提升憲政運作與政府效能的改革方案。

黃榮村強調，在修憲完成前，新的考試院團隊有責任優先推動業務的改革，精進考銓保訓與基金治理業務，讓既有的功能穩健運作，同時更符合政府的需要。

(中時 )