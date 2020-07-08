台北花博上週末舉辦動漫祭，一名李姓女COSER竟當眾掀裙露出下體，引來社會一片譁然，但李女不以為意，日前甚至再度上空直播，並聲稱已連繫「有力單位、政治人物」，爭取舉辦「想露就露」的Cosplay展。

李女在公共場合不穿底褲還大露下體，引發撻伐，事後她發文表示這是場「社會實驗」，絲毫不覺得自己有錯，不過，6日在男友陪同下至派出所製作筆錄時，卻又反稱「只想給男友拍攝」，不想竟被其他攝影師從別的角度偷拍。

即便事情鬧得沸沸揚揚，但李女依舊故我，日前深夜又半裸開直播，只見她邊抽菸邊躺在床上，表示「要拯救一下所有在Cosplay圈的大家」，並提出兩條建議，一是看大家以後是要包緊緊封鎖色情玩Cosplay，還是爭取像日本活動的愛怎麼露，就怎麼露，「不用管台灣那些傳統思維」。

最後李女更以「開路先鋒」之姿表示，已經和有力單位及政治人物聯繫，但不願透露該政治人物是誰，「因為我怕你們會攻擊那個政治人物」。

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(中時電子報)