新北市瑞芳區海邊驚傳一名李姓男子於7日下午自己一人到深澳鐵道自行車月台對面的海邊進行浮潛，過程中疑似身上浮球的繩索被礁岩勾住，他一時緊張掙脫過程裡，繩索纏繞住脖子和腳最後導致呼吸困難溺斃身亡。
據相關單位瞭解，於7日下午3點左右有民眾在新北市瑞芳區一處距岸邊60公尺處的海面發現一顆黃色浮球，但等待許久都沒有看到有人浮出水面，因為擔心發生意外，所以聯繫警消和岸巡處理。
警消到場後下潛查看，發現一名男子脖子和腳遭繩索纏繞，明顯死亡多時，消防人員割除繩索後，接手駕駛小艇將遺體運回岸邊。
警方指出，死者年約58歲，為平時住在附近的退休李姓男子，上午獨自出門浮潛後，就沒有了消息，據搜救人員研判，死者肩膀斜背著漁網，透過繩索連接浮球，推斷為繩索勾住礁岩，一時反應不過來才會溺斃身亡，確切死因仍有待進一步調查後才能釐清。
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(中時電子報)
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