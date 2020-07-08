位在西非內陸的前友邦國家布吉納法索（Burkina Faso）一座城鎮驚現至少180具遺體，死者全數是男性，且許多人被爆頭，人權組織推測，這些人可能是遭到政府處決。

路透社報導，人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）今（8）日刊出報告，指出布吉納法索的北部城鎮吉博（Djibo），多個公墓出現多具遺體，加總起來至少有180具屍體。

報告指出，這些人可能是在去年11月至今年6月之間被殺，成堆、成堆的遺體被棄置在主要道路、田野、空地上，當地居民表示，遺體全是男性。

吉博一名地方領袖指出，許多死者被蒙住雙眼、雙手綑綁，最後被槍擊、爆頭而亡。

「人權觀察」的報告指出，證據顯示，政府軍隊參與了這場「大規模非法處決」行動。

布吉納法索官方回應，會調查這些死亡案件，布國國防部長賽伊（Moumina Cheriff Sy）稱，這些殺戮行動可能是由聖戰份子所為，他們穿著偷來的軍服及設備行兇，他還補充，「大眾難以分辨武裝恐怖份子以及軍事、安全人員之間的區別。」

儘管布國官方承諾會介入調查，不過人權組織表示，布國政府鮮少實現諾言，「人權觀察」主管非洲沙赫爾地區的杜夫卡（Corinne Dufka）表示，布國當局迫切需要找出是誰讓吉博變成「殺戮現場」。

路透社指出，2017年以來，布吉納法索就持續和與蓋達組織（Al-Qaeda）、伊斯蘭國（Islamic State）相關的激進組織作戰，導致數百平民被殺，近百萬人流離失所，甚至影響到鄰國尼日（Niger）及馬利（Mali）。

當地居民表示，他們不只害怕政府軍，也怕被聖戰份子屠殺，一名農夫描述，夜晚經常聽到車子駛過及「砰砰砰」的聲音，「隔天一早醒來，我們就會看到或聽到，這裡或哪裡又有屍體。」

(中時電子報)