胃食道逆流症狀多，從常見的胃痛、火燒心，中醫師何昱樺指出「喉嚨有痰卻咳不出來」的感覺也是！並建議患者改掉過量飲酒、狼吞虎嚥、三餐沒照常吃等不良生活習慣，以減少、減緩胃酸逆流發生的可能性。

何昱樺分享，近日不少人因咳嗽、咽喉不適、胃脹氣來看診，診斷發現是「胃食道逆流」，推測是端午連假期間，吃太多粽子所致，不過，日常生活中，過度喝酒、空腹太久、狼吞虎嚥和三餐不定等壞習慣，也都容易讓「胃食道逆流」發作。

何昱樺指出，胃酸逆流會刺激食道、咽喉、口腔甚至是鼻腔，造成黏膜反覆受損，讓患者有「喉嚨有痰卻咳不出來」的感覺，另也有火燒心、胃痛、喉嚨異物感，或是明明空腹，胃卻持續悶脹，嚴重的話，還會伴隨食慾差、乾嘔等症狀。

何昱樺表示，以中醫觀點來看，胃食道逆流不僅僅是單一器官的問題，也關乎整個消化系統，因此建議患者，避免吃刺激性食物（咖啡、甜食）；睡前2至3小時別進食；吃飽不要立刻坐下、躺下；不穿過緊的衣褲；另也可透過醫生指示，搭配藥方調理。

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(中時電子報)