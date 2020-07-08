前大法官許玉秀爆料指蔡英文總統與公民團體會見時，曾下令大法官呂太郎到場報告修法事宜，並當面訓斥。國民黨上午開記者會，批判蔡總統嚴重逾越憲政分際，把大法官隨傳隨到訓斥，權力無比膨脹，遠超過美國總統川普，莫非真把自己當武則天？行政權凌駕司法權的，司法獨立審判的公信力將蕩然無存，國民黨強烈要求蔡英文應鄭重道歉，呂太郎應請辭下台！

對於府方反駁此事為「憑空指控」，蔡英文說「該有的尊重和禮貌都有」。王育敏質疑，包括當天在場的民間司改會董事長林永頌、辦公室主任蕭逸民都證實此事，林永頌甚至說「我不是沒有看她（蔡英文）那麼凶過，但當天口氣真的很不好」，國民黨呼籲公布當日錄音還原真相，「尊重與禮貌不是蔡英文說了算」！

王育敏與考紀會主委葉慶元、文傳會副主委王鴻薇上午召開「憲政體制踩腳下、蔡英文權比川普大」記者會。王育敏說，據網友投票顯示，高達八成民眾認為總統不可以對大法官下任何指導棋，也有高達80 ％民眾認為總統不可叫大法官到司改團體面前說明司法事務，另也有高達七成七的民眾認為行政權干涉司法權情形嚴重！

她表示，蔡總統以司法改革者自居，但此事暴露出她心中毫不尊重憲政體制，未來有何立場推動司法改革？當執政者肆無忌憚將憲政體制踩在腳下，國人如何能相信司法能超然獨立？呂太郎身為大法官，本應超然獨立行使職權，卻讓總統隨傳隨到，對當權者如此卑躬屈膝，顯然不適任大法官職務，應立即請辭下台。

葉慶元說，司法權與行政權相互監督，大法官不是總統部屬。蔡總統以呂太郎大法官曾任司法院祕書長為由，直接召喚呂到場，當公民團體面前斥責，嚴重侵害司法獨立，目睹此景的公民團體還能相信司法獨立？

他說，就算呂太郎當時仍是司法院祕書長，總統也不應越過司法院院長，直接召喚甚至斥責。目前大法官，包括許宗力、吳陳鐶、張瓊文、蔡宗珍及黃昭元等人都曾擔任其他政務職，若依照蔡總統邏輯，總統可隨時召喚再針對之前政務當眾斥責，大法官哪有崇高性及獨立性？

王鴻薇說，大法官職權之一就是提案彈劾正副總統，若大法官變成總統的計程車，可呼來揮去地隨時隨地約詢或痛斥，大法官能執行彈劾權？蔡總統已違憲亂紀，必須道歉；呂太郎已不配當大法官，必須下台。

(中時 )