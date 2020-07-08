TikTok近期的遭遇只能用多災多難來形容。根據路透在華盛頓時間7日的報導，美國副總統彭斯周二表示，將持續針對威脅美國國安的大陸企業維持「強硬立場」，其中，可能包括社群媒體TikTok。

彭斯在接受美國福斯新聞頻道（Fox News Channel）訪問時發表上述言論。彭斯針對美國對華為採取的強硬立場表示，總統川普已經明確表態，將捍衛美國的利益並「免於受到中國共產黨的侵害」。

彭斯說，「這些對隱私與國家安全構成威脅的企業，不管是華為、還是TikTok，美國都將持續採取強硬立場」，他還說，「美國國會議員針對TikTok的用戶數據處理方式提出國家安全方面的疑慮，同時，也擔心中國法律要求企業『支持與配合共產黨要求的情報工作』。」

目前，有2位知情人士透露，美國聯邦貿易委員會（FTC）和司法部正在調查抖音海外版TikTok未能履行2019年簽署的保護兒童隱私協議

事實上，在前一天，美國國務卿龐佩奧就表示，美國「確實在研議」禁止大陸的社群媒體App，其中也包括TikTok。龐佩奧暗指，TikTok將用戶資料分享給大陸政府。但TikTok方面否認這項指控。

(旺報 )