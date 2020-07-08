2020台中購物節1日登場後，首周累積消費登錄金額突破1億元，產生抽獎序號近50萬筆，第一周現金10萬元獎得主吳小姐，在「屋馬」燒肉店消費後中獎，該業者不僅是這次購物節的優惠店家，推出專屬購物節的折扣餐點，經發局感謝業者響應市府政策，呼籲民眾踴躍在台中消費，登錄發票就有機會抽中千萬豪宅、百萬現金等大獎，在尋找幸運主人。

市府廣邀在地店家加入這次購物節優惠店家，民眾只要在優惠店家消費，發票金額登錄時將自動「3倍計」，超過3萬7000家報名。

第一周10萬元現金獎得主吳小姐，在屋馬燒肉消費3168元，原先只能獲得6組抽獎序號，但由於該店家為購物節優惠店家，就能直接獲得18次抽獎機會，大大提升中獎機率。

經發局說，第一周10萬元現金獎由市長盧秀燕抽出，得獎人吳小姐表示，她去年就有參加首屆購物節，但登錄很多發票都沒有中獎，為能在今年抽中大獎，事先看過活動抽獎規則，妥善保留消費憑證，在接到得獎通知電話時直呼「不敢相信！」，感謝市府舉辦這麼優惠的活動讓大家參與。

獲獎當時，盧秀燕問她10萬元要怎麼花？吳小姐難掩興奮說「繼續花啊！」。

客人到店消費，中10萬現金大獎的優惠店家「屋馬」，在店家臉書粉絲專頁恭喜中獎人，還額外加碼餐券，讓幸運兒再回屋馬吃燒烤、再次登錄發票中大獎。

市政顧問顧運達說，大肚區「春風串燒屋」在購物節官網申請店家報名，僅2至3個工作日即完成審核並取得店家專屬QR Code，自行製作「吃串燒抽豪宅」海報成功吸引人潮，來客數增加超過一倍，購物節活動才剛舉行第一週，來客數大幅成長，購物節成功拚經濟。

經發局長張峯源說，市府積極拚後疫情經濟發展，跨局處總動員，各界共同協力參與，感謝店家提供吸引消費者的購物優惠、民眾踴躍登錄消費發票。

(中時 )