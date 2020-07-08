台灣高鐵(2633)1.2101元現金股息今天除息，盤中漲幅約1.6％，填息率接近5成。

由於國際疫情尚未解除，預期未來幾個月國內旅遊仍將為國人旅遊首選，台灣高鐵在國內疫情趨緩，加上國內旅遊需求大增，座位利用率已經回升到70％水準，決定自8月1日起全面恢復每周提供1016班次旅運服務，回到疫情前的正常班表，將帶動營收持續回升。

此外，由於目前國內長程運輸(200公里以上)市場運輸工具仍以小客車占比40％最高，可見長程運輸市場發展潛力仍大。且隨台灣「一日生活圈」旅遊型態持續發展，台灣高鐵持續透過高鐵假期產品，與飯店、商家等進行異業合作刺激國人國內旅遊意願，同時結合便利轉乘服務與提供優惠套票組合等策略，挹注動能。

台灣高鐵今天也公布新的優惠方案，高鐵飯店聯票優惠首波「美好再一起-高鐵飯店聯票系列優惠」，自即日起至8月31日止，透過「飯店聯票」165家合作飯店官網訂房，均享加購高鐵車票票價享7折優惠(原為8折)。

第二波同步推出的「搭高鐵．住長榮」期間限定超值優惠專案，高鐵搭乘適用日期自即日起至7月31日止，入住長榮國際連鎖酒店旗下礁溪、基隆、台北、台中、台南五館飯店，及今年4月全新開幕的嘉義長榮文苑酒店，加購高鐵車票享6折優惠。

第三波則是「8月優惠」專案，8月1日起至8月31日止入住高鐵精選十家合作飯店，包括：台北晶華酒店、台中大毅老爺行旅、台南友愛街旅館、台南晶英酒店、台南老爺行旅、旅居文旅高雄館、城市商旅高雄真愛館、義大皇家酒店、墾丁凱撒大飯店或夏都沙灘酒店，於飯店官網訂房時可享加購高鐵車票享6折優惠。

(時報資訊)