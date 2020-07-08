故宮發行的「愛臺灣博物館卡」將於9日起新增10個具特色的聯盟博物館所，包括臺灣博物館鐵道部園區、台南赤崁樓、七股台灣鹽博物館等，累計合作博物館（園區）達39家，其中19家博物館無限次數免費逛、20家博物館購票5折起，並自18日起推出288場「週週來遊學」活動讓卡友免費報名參加。

故宮表示，發行半年的「愛臺灣博物館卡」合作場館原有28家人氣博物館，即將新增10家聯盟博物館，包含台北當代藝術館、七股台灣鹽博物館，以及臺南市文化局轄下的8個超夯美拍熱點，包含山上花園水道博物館、左鎮化石園區、水交社文化園區、安平古堡、安平樹屋、赤崁樓、億載金城以及1,661臺灣船園區，以上館所或園區只要憑博物館卡，購票都可享至少8折優惠。

另加碼推出的「週週來遊學」活動，共推出288場體驗活動，將於9日中午12點開始搶訂，活動包括故宮南院的實境解謎活動及大型戶外音樂劇保留席、日星鑄字行的活版印刷體驗、春水堂人文茶館的珍珠奶茶手搖體驗、科工館的雷雕和3D創作、祥儀機器人夢工廠的太陽能車DIY、舊振南漢餅手作、台灣氣球博物館的氣球DIY、和平島公園的小島製皂捏捏皂、生力農場的品茗體驗、奇美食品的鳳梨酥烘焙、野柳的奇石很有趣導覽，逢每週六、日還提供40張免費臺北市立動物園門票，讓民眾搶訂。

(工商 )