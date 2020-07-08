大陸網紅周揚青與男星羅志祥9年情斷，踢爆男方多年來慣性劈腿、偷腥愷樂等不堪行為，男方形象一落千丈，至今仍神隱不願免對媒體，女方則相反地人氣扶搖直上，微博粉絲數暴增，而無論感情上受了多大的創傷，她仍勇敢堅持工作，還開了新頻道，最近她在美妝平台上傳化妝教學，眼皮上的傷痕引發熱議，而她非但不再議輿論，反倒曝光經紀人暖舉，網友看了也直呼感動。

周揚青被發現眼睛整形的痕跡，經紀人立刻做出暖舉，讓人感動。(取材自「小紅書」、微博)

周揚青恢復單身後，工作上更加努力，除了服飾品牌外，也開始在其他平台曝光，非常振作，然昨(7/7)她在微博小號上po文，透露不久前在美妝平台「小紅書」上傳了一則化妝教學，不惜素顏入鏡，從隱形眼鏡到眼妝手把手教學，然「結果有很多人說我眼睛的疤痕」，疑似因素顏的關係，讓她整形的疤痕清晰可見，引發外界議論。

而周揚青公開過自己有整型的事情，這回的事，她表示不太在意，反倒是身旁的人比她還難受，周揚青透露經紀人怕她傷心，趕忙傳了自己的自拍過來，邊說：「你看我的疤痕重多了，你的不明顯，」，讓她忍不住感動，把這件暖舉公開，直呼：「我有全世界最好的爸爸媽媽豆豆(周揚青愛貓)，還有全世界最好的經紀人」，網友也力挺，要她別在意那些小細節，讓周揚青大呼：「你們真好」。

(中時電子報)