台科大23歲李姓女學生日前在動漫展大秀黑森林，引發外界關注，事後被依公然猥褻罪送辦。除了她過去的黑歷史被翻出，就連駱姓男友也被人爆料，曾迷姦14歲少女。對此李女氣噗噗澄清，「誰再貼假新聞，抹黑男友我就告誰！」

由於李女雙腿開開露出黑森林、屁股蛋的行為實在太脫序，大批網友湧入她的臉書、創立的社團留言抨擊，批評她的長相和身材很抱歉；甚至有人截圖PO出，過去李女曾私訊別人，傳送相當清涼的照片。

另外，又有網友爆料，李女的駱姓男友曾二度迷姦、性侵14歲Cos妹，提醒大家喝冰水很危險。對此李女拿出一審判決書火大反擊，表示男友被依妨害性自主判刑7個月，但性侵未成年法條起跳至少3年，法官只用臉書女方和姐姐的對話，無驗傷報告、時間地點，全靠對話紀錄審判。

（圖／翻攝自李女臉書）

李女說，「（女方）審判結束還有跟男方聯絡，還想當朋友；女方因爲想打工，但因為年齡謊報，不管對公司跟男方都謊報（是第三方幫女方找工作，有證人知道女方謊報年齡）。」

所以她拜託，「大家不要再看假新聞了，我跟男友交往前就知道這個案子，也看過判決書，不然我怎麼可能跟他交往？誰再貼假新聞、抹黑男友，我就告誰，還有啦，要告人用臉書對話就可以告了啦。」

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(中時電子報)