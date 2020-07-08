有網友表示，民進黨沒有韓國瑜就很寂寞，民進黨高雄巿長補選參選人陳其邁8日到三民建興巿場掃街拜票回應，對手李眉蓁的政策主張，甚至現在選巿長的競選班底，都來自於韓國瑜，比較寂寞的是李眉蓁，不是民進黨。

前高雄巿長韓國瑜臉書PO文表示，並未參與國民黨高雄巿長補選提名，底下有留言說民進黨沒有韓國瑜就很寂寞，很難操作議題。陳其邁回應，李眉蓁到目前為止，包括香港村、兩岸政策等很多主張，都是抄韓國瑜。

他也提到，李眉蓁的競選幹部很多也是韓國瑜的部屬或班底，看來若沒有韓國瑜，李眉蓁會比較寂寞，倒不是民進黨的問題。「選舉還是要做自己」，陳其邁要李眉蓁做好準備，否則政策也是韓的政策，沒有自己的看法。

對於李眉蓁說，支持所有藝文活動，但提到大港開唱的內容，她又說不能接受。陳其邁表示，這點李眉蓁的看法又跟韓國瑜一樣，過去在議會質詢時，韓國瑜就貶低說這些藝術不入流，現在又要針對內容做審查。

「市長可以針對文化表演內容做審查嗎？」陳其邁認為，李眉蓁對大港開唱的想法，其實與韓國瑜看不出來有多少差異。他倒是很訝異，市長要對文化表演團體的內容表示意見，現在是什麼時代了，這個很匪夷所思。

(中時 )