南韓知名主持人哈哈(HAHA)與歌手老婆星結婚多年，感情依舊幸福甜蜜，經常在IG上公開兩人的放閃照，不過十分注重小孩隱私的兩人，從未公開小女兒的正面照片，直到最近開設YouTube頻道後才首度公開，引起網友們熱烈討論。
本名河東勳的哈哈，曾以雷鬼歌手出道並活躍樂壇，後來因演出喜劇《Nonstop 3》而挖掘出幽默細胞，成功轉型為節目主持人，更在知名節目《Running Man》、《無限挑戰》大放異彩成為固定班底主持人。
哈哈2012年宣布與知名女歌手星結婚後，便陸續生下2子一女，最小的女兒去年9月才出生，星便以最快的速度恢復身材令粉絲們十分驚豔。
對於小女兒的長相始終低調不願曝光的兩人，近日竟難得在星的YouTube頻道上公開一同拍攝全家福的畫面，一家五口幸福和諧羨煞旁人，但也有不少網友注意到三個小孩竟眉眼都跟爸爸哈哈一模一樣，就連最小的女兒Song也是，紛紛開玩笑留言「很喜歡這一家，但女兒像爸爸也太悲劇」、「哈哈要好好存錢了」、「三個小孩沒偷生全都神複製」、「是可愛但好歹媽媽也是個正妹怎麼就像到老爸」意外引發話題。
(中時電子報)
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