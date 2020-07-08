土地經信託管理後，衍生的地價稅依法應該由受託人繳納，如果不繳會被移送行政執行，台北市一位于姓民眾受託管理4筆土地，卻不繳受託管理土地所生的地價稅102萬餘元，行政執行署台北分署扣押他的存款5天後，于將稅款全繳清。

這件執行案比較特殊的是，通常一般自然人民眾會將土地信託給公司法人管理，于姓民眾卻是接受承先開發有限公司的信託，管理台北市大同區的4筆土地，卻沒有繳納土地產生的108年度地價稅102萬餘元，被台北市稅捐稽徵處中山分處在5月20日移送台北分署執行。

台北分署收案後在5月28日核發執行命令，扣押于某的銀行存款。收到執行命令的于某對繳地價稅不以為然，多次打電話到台北分署爭執他是受託人，地價稅應該是信託他管理的開發公司繳納。

台北分署執行官檢視土地稅法第3條之1第1項，明定土地為信託財產者，於信託關係存續中，以受託人為地價稅的納稅義務人，並主動向于某解釋，讓他了解「稅該由他繳」，6月3日于某捧著現金到台北分署將地價稅全數繳清。

基於這個案例，台北分署呼籲民眾，對於欠繳的稅捐、罰鍰、費用等公法上金錢給付義務應依規定繳納，如對義務的履行有疑義，應主動洽詢相關機關，千萬不要置之不理，對執行程序有疑問也應該與行政執行署聯絡，由執行官釋疑。

(中時 )