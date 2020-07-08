4日在台灣動漫創作展「PF（Petit Fancy）32」展覽期間，一位李姓女大生「下空」大露下體和屁股，在活動現場任人拍攝。昨(7日)深夜又躺床「上空」開直播跟網友大聊動漫展爭議，畫面火辣網友跪求「快站起來」。今(8日)凌晨發文提在活動當天遇上中暑昏倒的Coser，完全無人過來關心，拿此來比喻，她意外走光也沒人過來提醒，對人性感到失望。

李姓女大生當眾裸露下體造成大眾譁然。昨深夜她又作出驚人之舉，不僅上身全裸趴床直播，大聊她所造成的爭議與現在Cosplay圈的現象，直播影片更有3.5萬次觀看次數。今日凌晨又再次發文用親身故事嗆大眾偽善，在她不小心曝光的當下也沒人過來阻止她、提醒她，遇到事情都只顧個人的利益。批大家只顧著拍照，這點讓她很失望。

貼文一發出，不少網友看不下去留言表示：「所以這跟你裸露有甚麼關係？」、「露下體跟救人是兩件事不能混為一談吧？」、「社會偽善不是你露鮑的理由」，更有網友超酸回應：「笑死，不小心曝光喔！還真是不小心」、「其實你才是偽善者吧？說自己拯救Ｃ圈，其實也只是想掩蓋自己露下體這件事」。

(中時電子報)