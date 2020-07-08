美國將在2021年7月6日正式退出世衛組織WHO，引起各界譁然。《環球時報》8日引述中國社科院美國問題專家呂祥表示，最近美國國內一些被認為是傳統共和黨州的疫情呈現難以控制的爆炸性增長，這促使川普作出「破罐子破摔」的決定，這幾乎意味著川普政府已完全放棄疫情的應對。中國疾控中心流行病學原首席科學家曾光教授則認為，美國再次「退群」顯示川普小肚雞腸的價值觀，缺少政治家的遠見，不過，這不會引發「蝴蝶效應」。

呂祥認為，美國最終做出退出WHO的決定確實是很令人吃驚的一件事，但是如果從川普個人的層面來分析，尤其加上近期美國疫情出現新變化，這樣的舉動並不讓人意外，據美國約翰霍普金斯大學統計數據顯示，截至北京時間8日05時33分，美國新冠肺炎確診病例已達298萬1602例，死亡病例達13萬1248例。

「我簡單統計了一下，6月8日以來，德州新增病例數增長了182％，佛羅里達增長了229％，甚至亞利桑那這樣一個只有700萬人的州，其染冠人數也已經突破十萬，非常恐怖。」呂祥說，當下美國疫情中心正從東北部轉向南部，而上升最快的德州、佛羅里達都是外界所認為的「共和黨州」，在疫情影響下，德州甚至已成美國大選中的「搖擺州」，「要知道，自1976年以來，民主黨總統參選人從未在得德州獲勝。」

呂祥表示，按照美國法律，總統有行政權力直接提出退出WHO這樣的國際組織，而不需要經過國會，因此在選情不利的形勢下，川普索性「破罐子破摔」，「且不說民主黨控制不了他，共和黨也控制不了，甚至可以說他綁架了共和黨。」

從退出《巴黎協定》、聯合國教科文組織、聯合國人權理事會再到退出世衛組織，在川普任內，美國「退群」已成家常便飯。呂祥認為，「從國際來講，美國退群最大的損害是其國際聲譽，而在其國內，這幾乎意味著川普政府已完全放棄對疫情的應對，勢必進一步惡化美國國內疫情形勢。」

呂祥表示，由於距離退出世衛組織的生效日還有一年的時間，未來還可能存在變數，「如果川普連任失敗，新任美國總統很大概率會重新加入WHO，即使川普勝選，也不排除到時撤回這項決定的可能。」

根據WHO網站，美國目前積欠WHO超過2億美元的分攤會費。而WHO網站顯示，美國在2016至2017年和此前的許多年裡，都是該組織的第一大捐款方。

「支持世界衛生組織是美國有史以來用最少的錢進行的最成功的投資，這給美國帶來的良好國際聲譽，這比其向伊拉克或阿富汗駐資相比帶來的收益大得多。」中國疾控中心流行病學原首席科學家曾光認為，川普政府不滿意這種超現實的利益算盤，表現出缺少政治家的遠見和其小肚雞腸的價值觀。

曾光認為，美國退出WHO也只是單槍匹馬的退出，不會引起「蝴蝶效應」，因為沒有國家會單純為了政治利益而不顧國家利益。

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(中時 )