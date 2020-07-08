華盛頓巫師發聲明，當家球星畢爾，因為肩膀傷勢未癒，因此放棄參加復賽。

畢爾表示，身為球隊領袖，想要做出這個決定是非常困難的，畢竟還是希望能帶領球隊和隊友爭取季後賽席位，然而更需要為個人和球團長遠利益著想。

畢爾不是巫師第一個放棄復賽的球員，先前伯坦斯為了在賽季結束後爭取大合約，所以不打復賽。

沃爾本季受傷缺席，畢爾打了57場比賽，場均30.6分、6.1助攻、1.2抄截，是巫師想要闖進季後賽的最大希望，如今少了沃爾、畢爾以及伯坦斯，巫師季後賽恐無望。

(中時 )