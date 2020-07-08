NBA》畢爾肩傷未癒 放棄參加復賽 11:432020/07/08 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 巫師發聲明，當家球星畢爾，因為肩膀傷勢未癒，因此放棄參加復賽。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華盛頓巫師發聲明，當家球星畢爾，因為肩膀傷勢未癒，因此放棄參加復賽。 畢爾表示，身為球隊領袖，想要做出這個決定是非常困難的，畢竟還是希望能帶領球隊和隊友爭取季後賽席位，然而更需要為個人和球團長遠利益著想。 畢爾不是巫師第一個放棄復賽的球員，先前伯坦斯為了在賽季結束後爭取大合約，所以不打復賽。 沃爾本季受傷缺席，畢爾打了57場比賽，場均30.6分、6.1助攻、1.2抄截，是巫師想要闖進季後賽的最大希望，如今少了沃爾、畢爾以及伯坦斯，巫師季後賽恐無望。 (中時 ) #畢爾 #復賽 #巫師 #季後賽 也許您會感興趣 推薦閱讀 落榜8隊 NBA打造第二賽區 04:102020/07/04 運動天地 NBA》還沒痊癒？歐拉迪波宣布不打復賽 08:562020/07/04 體育 NBA》虛驚一場！爆鞋哥並非鵜鶘中鏢球員 09:322020/07/04 體育 NBA》定案！球衣背部將印社會正義字眼 10:292020/07/04 體育 NBA》復賽熱身賽程出爐 首戰快艇對魔術 00:362020/07/05 體育 NBA》巴克利詛咒：復賽計畫根本行不通 11:052020/07/05 體育 NBA》復賽戰力榜公鹿領先 湖人僅第3 11:392020/07/06 體育 NBA》霍華決定打復賽 薪資捐給慈善機構 14:012020/07/07 體育 NBA》再傳球員確診 籃網普林斯缺席復賽 10:482020/07/08 體育 NBA》恩比德：討厭復賽 仍會全力以赴 11:122020/07/08 體育 體育熱門新聞 《時來運轉》夫婦檔因興趣經營運彩 成就斜槓人生 - 體育 中職》猿象保留賽登場 象拚上半季封王聽牌 - 體育 MLB》吉總回來了！本月4連戰PK老東家洋基 - 體育 中職》好久不見！潘威倫今登板戰富邦悍將 - 棒球 摔角雙胞胎「貝拉雙嬌」 全裸孕照太火辣 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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