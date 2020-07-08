台北市長柯文哲今親自主持記者會，報告大巨蛋相關公安標準及性能審查內容。（陳怡誠攝）

台北大巨蛋停工5年，北市府將於下周發放建照，最快8月復工，台北市長柯文哲今親自主持記者會，報告大巨蛋相關公安標準及性能審查內容，並全程直播，卻隨即遭北市議員游淑慧吐槽，柯市府對大巨蛋安檢報告提出的五大關鍵問題並沒有改善，甚至用不同的電腦模擬軟體「自圓其說」。

柯文哲表示，「發現問題、面對問題、解決問題，尤其要務實解決問題！」2014年上任以來的信念沒改變，他對大巨蛋原則是「不刁難、不放水」，2015年發現大巨蛋未按圖施工，依法勒令提停工，5年來大巨蛋經過7次都審、2次環差審議，還有2次防火避難性審查。

柯文哲說， 經過5年漫長審議，大巨蛋地下室本來沒有防火區劃，增加了14個防火區劃、逃生梯增加了8個、室內容留人數從13萬7963人降到5萬9833人，也優化消防救災空間、增加避難空間，當年的7項公安標準從頭到尾都維持不變，軟硬體逐漸改善符合標準。

柯強調，未來會針對過去簽訂的開發權利金零、營運權利金零等種種不合理的條約，用超額利潤處理，讓大巨蛋更符合公眾期待。

記者會現場由都發局長黃景茂、交通局長陳學台、北市府參議陳世浩、副市長黃珊珊接力報告。

游淑慧質疑，2015年柯市府大巨蛋安檢報告提出五大關鍵問題未改善，像是當初柯說商場與巨蛋共構造成安全危機，火災高溫會透過鋼構傳導，造成結構變型，但現在還是共構，還是鋼構，「所以現在不會傳導，不會變形了？」

此外，當年柯市府在體檢大巨蛋時，不選擇台灣通用的電腦模擬軟體，如EXODUS和Simulex來檢視避難模擬，反而用沒有先例的Sim Tread，現在又改用台灣通用的EXODUS說大巨蛋已通過防災避難模擬，是在自圓其說？

(中時 )