時力黨主席徐永明、秘書長陳志明、媒創部主任劉仕傑、台灣守護民主平台理事宋承恩今日於時代力量中央黨部召開記者會表示，蔡英文總統靠「反送中」贏得大選，去年法務部回應送中條例時竟說「樂觀其成」，而面對香港現今局勢，應盡速提出具體措施，不要只會說「我們都在研議中，請大家放心。」

徐永明指出，港版國安法通過後，台灣的一些組織，恐被要求在特定的方式之下提供涉港事務資訊，否則組織負責人會有刑罰問題。且在香港、在台灣的台灣人，只要有聲援、支持香港的言論，可能就會涉法。此法將無限延伸、擴張。

徐永明說，台灣人李明哲在2017年進珠海時，被中國收押至今，當時本來認為只是個案，但如今隨著事情的發展，會不會形成境外的白色恐怖，影響到台灣內部自我言論審查？

宋承恩表示，未來台灣面對港版國安法，恐會遇到1.國人涉法風險；2.台灣民主外溢效應；3.國家安全問題。港版國安法構成要件非常寬泛，不只管到香港，甚至香港以外都有涉法風險。

宋承恩指出，過去李明哲只是透過網路將資訊傳給一些在中國搞運動的夥伴，就被以顛覆國家政權罪名判刑5年，如今還在服刑中。未來中國會不會透過網路管到台灣人？台灣會不會很快出現下一個李明哲？政府應該盡速告知國人風險。

徐永明表示，執政黨對此事必須要有全盤考量及應對。去年上半年時曾以立委身分在立院總質詢時提問行政院長蘇貞昌及法務部，有關送中條例問題，法務部長居然說「樂觀其成」，以為跟台灣都沒有關係，「反送中」還成為蔡英文總統贏得總統大選的大功臣。現在連港版國安法都出來了，台灣有預先籌畫跟準備嗎？

宋承恩說，昨日蔡總統對於香港問題表示會有反制措施，但我們實在不清楚有哪些，而照蔡總統的邏輯，可能又會說「我們都在研議中，請大家放心。」希望蔡總統可以提出更具體的措施。

(中時 )