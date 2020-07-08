多個環保及醫療團體今(8)日共同召開記者會，表示政府大力著手振興經濟之餘，「健康復甦」更為重要，化石燃料使用造成空污及氣候危機持續升高，帶來的危機遠比疫情嚴峻，恐對脆弱度高的台灣國土帶來新的健康威脅。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，後新冠疫情的熱浪、洪災等氣候緊急事件頻傳，中國大陸26個省份在6月份遭逢雨彈狂襲，多地淹水釀巨災；台北市於6月29日測得攝氏38.9度，為124年來6月最高溫；日本九州也正陷入超過20萬人口撤離的極端洪災。

葉光芃指出，鄰國南韓迄今已有226個地方政府陸續宣佈氣候緊急狀態，就連在新冠疫情緊繃的4-5月，南韓總統文在寅及首爾市長朴元淳仍接連承諾2050達到淨零碳排，我國政府應效法全面宜佈氣候緊急狀態，也仿效德國組成脫煤委員會，提出台灣無煤期程表。

大台中醫師公會理事長魏重耀表示，極端氣候和空污致病息息相關，已是人類浩劫的現在進行式，韓國已提出2050淨零碳排目標，英國在過去6年燃煤比例從30％以上到現在不到5％，如果政府對目前的化石燃料補貼用於生產可再生的清潔能源，那就是在打造對環境更健康、更有韌性的「健康復甦」。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤明說，總統蔡英文曾在2011年演講時說帶領國人走出危機是領導人要做的決定，更要建立美麗乾淨的安居國家，也強調大量工業污染的時代已經過去了，如今是蔡總統的第二任期，身為國家領導人應該勇敢實現自己當年所說的願景。

記者會預告，8月8日將舉辦「為無煤家園的八八健康而走」大遊行，由台灣健康空氣行動聯盟、中華民國診所協會全聯會、中華民國診所協會全聯會及彰化縣等醫療界聯盟共同主辦。

(中時 )