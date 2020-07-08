政府開放境外生返台，但人數僅250多人，仍有2萬6千名境外生還被擋在國門之外，大學擔心，8月中以後，各校即將開始分配宿舍，如今境外生返台時間仍不明確，學生校內住宿床位無法妥善安排，面對我國國門緊鎖，也可能放棄在台灣念書，轉往鄰近國家地區或留在母國就學，傷及國內高教招生。

世新大學副校長李功勤表示，世新108學年度第2學期境外生總人數為523人，其中以在台學生有459人，未入境64人，本次申請入境人數為7人；學位陸生註冊為234人，當中222未入台，12人則是已在台灣。

但李功勤也提到，雖然境外生回台人數多，主要是當中許多學生在我政府宣布邊境管理前，前便已返台，但在此之外，各校最擔心的問題有兩項，一個是境外新生無法來台，相關時程不明確，學校無法確定境外新生何時入境及其規範。

李功勤也提到，外國學生及海外聯招第四梯次都已放榜，但承接上述所言，境外新生入台時間不確定，校方雖然預計下週開始聯繫，確認其報到意願，但登記入台還是需要配合政府開放日程，8月開始，宿舍即將開始為新生抽床位，宿舍分配工作不易，還在觀望是否要聯絡新生。

在海外聯招之外放榜，目前剩香港聯招、第二梯單招與香港專案尚未放榜，但最近已經傳出，有台大陸生眼看拿到台灣文憑機會逐漸飄渺，瞄準香港有的碩士班1年便可畢業，不在乎香港局勢動盪，已有赴港就學的盤算。

對此，北部某私立大學兩岸主管也認為，境外生返台時間無法控管，對校方來說，不只宿舍與課程安排都非常艱困，更將衝擊我大學招生，現在又傳出項是香港城市大學釋出優惠招生方案，恐導致陸生轉往香港念書，他直說：「談到教育部，講一句不客氣的，沒有實務經驗，不曉得什麼事情都要提前安排，只會一拖再拖，一關一關卡，讓學校很辛苦」。

(旺報 )