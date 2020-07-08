安以軒發文。（圖／翻攝自安以軒微博）

39歲安以軒3年前和身家百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚，上月安以軒宣布懷了二胎。今(8日)她突然分享家中監視器畫面，透露日前請家人去速食店買食物，回家後安以軒本從紙袋中想取出外帶杯，卻因紙袋破裂不慎燙傷，高溫熱水灑到她大腿和孕肚，不僅在腿部留疤，也害她因宮縮進醫院檢查，幸好腹中寶寶無大礙。

安以軒今發文寫下半個月前她被速食店外帶杯燙傷經過，指當天家人幫她去速食店取餐，從取餐到放在桌前不過10分鐘，她拿出餐點時因紙袋破裂，被近100度沖泡的熱飲燙傷，「我因有身孕行動不便，又怕地上濕滑跌倒，不敢大動作跳開」，「大腿內側燙傷留下的疤痕，至今難消」。

安以軒說，幸好當時是在家裡，身邊有家人陪伴，才能做沖水等急救措施，也慶幸當時1歲兒子沒在她懷裡，否則連兒子也會燙傷，「更加萬幸的是肚子裏（裡）的寶寶因我驚嚇造成宮縮並有異常胎動趕去醫院檢查後無大礙」，但若是其他人在別的地方遭遇這種事，後果不堪設想。

安以軒呼籲速食店需更重視外帶熱飲的安全，也提醒大家外帶熱飲時要提醒店家妥善安全包裝，最後她TAG速食店說，她欣賞該店停用塑膠吸管的決策，但反問：「為何要把高溫熱飲裝進薄薄的紙袋？沒有環保杯架，甚至連塊厚紙板都沒有墊在下面！請問，熱飲外帶的安全隱患何時可以被徹底排除？」她知道她不是第一個遇到這種事的人，但希望是最後一個。

(中時電子報)