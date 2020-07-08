交往是兩個人的事，但結婚就是兩家人的事，新人舉辦婚宴時，如何照著自己要的模式又能滿足雙方家長，絕對是婚前一門課題，有位資深婚顧上節目透露一名新娘堅持辦西式婚禮惹毛婆婆，竟在婚禮上遭婆婆「洗臉」，讓全場賓客傻眼。

婆媳問題常在婚禮前就可以嗅出端倪。（影片／Youtube）

資深婚顧ViVi在節目《震震有詞》分享個案，她透露曾幫一對新人辦婚禮時，由於新娘想要舉辦戶外的夢幻西式婚禮，加上用餐採取自助式，和婆婆傳統觀念有所牴觸，因此婚禮前就讓婆婆大感不滿，因此在婚宴現場竟要求「新娘從兒子胯下鑽過去，才符合家規」語出驚人讓女方家長和賓客傻眼，在一陣僵持之後，便由主持人出來打圓場，才得以讓婚禮繼續進行下去。

不過後來女方家長不滿受到羞辱憤而離場，留下所有賓客尷尬用餐，最後這對新人婚則是沒有結成，不過律師表示由於是「儀式婚」，基本上雙方已經是「夫妻身份」，因此事後還得要去辦離婚手續。

(中時電子報)