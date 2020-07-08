2020坎城影展XR市場展「Cannes XR」，在高雄經發局的牽線之下，首度主動邀約台灣合作，並指定與高雄市電影館旗下的「VR體感劇院」，作為台灣獨家實體放映場地，由於高雄是經濟部選定的台灣唯一體感產業園區，因此，可望藉此機會，將台灣XR產業推向全球市場，讓世界看見台灣科技軟實力。

高雄經發局8日表示，「高雄市體感科技園區計畫」已邁入第三年，透過前店後廠的創業加輔導機制，讓廠商研發成果遍地開花，甚至外銷國際，光去年度全市體感產業產值就達38.3億元，並產出4部原創VR影片、7款體感遊戲上架，帶動企業投資達11.1億元、促成10案國際合作。

高雄是國內唯一獲得經濟部工業局遴選的體感推動城市，執行的效益也已顯現，因此，高雄經發局希望，經濟部未來能多持續挹注經費，攜手推動體感園區第二期計畫，讓世界看見台灣科技軟實力。

經發局表示，2020坎城影展XR市場展「Cannes XR」，因應全球新冠肺炎（COVID-19）疫情，今年改為線上展映，更首度主動邀約台灣合作，指定與高雄市電影館旗下的「VR體感劇院」，作為台灣獨家實體放映場地，放映超過50部來自世界各地的VR作品。

經發局指出，坎城電影市場展是世界各國影展選片人、以及買家挖掘寶石的重要戰場，其中，「Cannes XR」單元則專注於AR、VR、MR、XR等沉浸式技術，在影視上的應用，提供新創技術與影視作品交流的平台。 今年因新冠肺炎疫情重創國際各大影展，為使XR產業維持活力，坎城影展運用線上放映技術，串聯大陸、台灣、美、法、以色列、以及西班牙等六國XR單位合作，經發局說，高雄市電影館與VR體感劇院雀屏中選，除了因台灣疫情控制極佳，也歸功於高雄文化局、文化部、法國在台協會、駁二藝術特區等單位長期耕耘及支持。

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