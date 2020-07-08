（經濟部商業司與工研院服科中心所共同打造的數位行銷形象大使《智慧商業獅》與《發票存摺》攜手用發票振興經濟！圖／發票存摺提供）

疫情緩和，為了促進民眾消費，幫助商圈回溫，政府與民間合力規劃多樣化的振興經濟方案。現在《發票存摺》也加入振興行列，由經濟部商業司與工研院服科中心所共同打造的數位行銷形象大使《智慧商業獅》與《發票存摺》攜手用發票振興經濟！

結合《發票存摺》的消費存載具服務以及《智慧商業獅》的合作商圈，讓消費者可以振興經濟同時獲得抽獎機會！只要在 7/1-9/30 加入《智慧商業獅》會員，並在指定通路消費，登錄三張發票即可以獲得乙次抽獎機會，加碼獎品有 AirPods、SONY PS4 Pro、Dyson、iPhone 11 Pro 等大獎。

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《發票存摺》表示，不同於以往的抽獎活動民眾需要自己上網登錄發票，現在只要下載「發票存摺＋統一發票對獎機」，透過App快速加入會員，於消費時出示手機載具條碼存入或是將電子發票掃描存進發票存摺App內，《發票存摺》會自動紀錄發票並且協助民眾參與抽獎，省去上網登錄發票的麻煩，有了雲端發票服務參加抽獎活動便利又環保！

(工商 )