響應政府「振興三倍券」政策，蘋果優質經銷商 STUDIO A於8日宣布， 7月15日起推出「A集狂省 VIP超狂加購」限時優惠活動，7月15日~8月16日期間在STUDIO A單筆消費滿3,000元加贈會員點數1,000點，除可作為購置主機折抵，亦可選購限量發售精選禮品，50點即可以半價加購，最高折抵1,500元，相當於點數價值放大超過60倍。

此外，購買 Mac/iPhone/iPad 等主機再加贈Dyson 500元抵用券，若使用「中國信託LINE Pay卡」消費還可享 LINE Points 3%回饋無上限。

「A集狂省」專區限量精選禮品，包括疫情期間熱銷商品如媽咪幼兒必備「59S紫外線消毒包」、有效去除髒污「CODYSON 超音波清洗機」、韓國原裝「Poseion磁化離子水生成器」淨水蓮蓬頭、適合旅遊時攜帶的「XD DESIGN防盜都會休閒包」，每件商品優惠均為限量，售完恢復原價。

新上市的 2020 MacBook Pro 13吋因具備與16吋 MacBook Pro 同級重新設計的剪刀式結構巧控鍵盤而廣受使用者好評，256GB機型41,900元、教育優惠38,700元；512GB機型47,900元、教育優惠44,700元。

而新一代 iPad Pro 11吋、12.9吋加入超廣角相機與錄音室等級麥克風，不僅遠距教學使用方便，其媲美筆電的功能更受上班族、業務人士所青睞，iPad Pro 11吋64GB Wi-Fi版25,900元起，教育優惠24,300元起。iPad Pro 12吋128GB Wi-Fi版32,900元起，教育優惠29,500元起。

7月15日起，除可使用政府振興券消費購機，持「中國信託LINE Pay卡」在全台 STUDIO A指定門市（部分百貨店內門市除外）、STUDIO A官網、晶盛 Straight A 校園門市、Straight A 官網刷卡消費，即享 LINE Points 3%回饋（含一般消費1%基本回饋）；還有舊機換新機 Apple + Andriod 折抵100%及信用卡最高30期分期0利率等優惠。

另外，活動期間購買Apple主機產品，加碼贈送價值500元的Dyson商品抵用券！

需要注意的是，在 STUDIO A /Straight A 校園門市/官網單筆消費滿3,000元即加贈會員點數1,000點，必須先行完成會員登錄，每位會員可享贈送乙次。

(工商 )