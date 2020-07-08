板橋今晨發生青少年持斧頭鬥毆，圖為犯案工具。（圖／熱心民眾提供）

新北市板橋今晨有斧頭幫當街囂張尋仇 17歲少年暗夜遭圍砍倒臥大街

新北市板橋區今(8日)凌晨傳出一起追砍事件。一名17歲侯姓少年和朋友在超商外聊天時，被一名雙腳刺青的男子，帶上一群黑衣人持斧頭追砍，少年寡不敵眾身中數刀，全身是血倒臥在大街上，送醫後意識清楚，沒有生命危險。板橋分局4小時內就將斧頭惡煞王姓與方姓男子追捕到案。

今天凌晨12點多，警方接獲民眾報案，新北板橋廣權路和信義路上，有一起持斧鬥毆事件，警方到場時，只看見侯姓少年手臂及臀部遭砍數刀，渾身是血倒臥信義路上停車場的柵欄旁，現場殘留大片血跡。附近居民表示，只看見另一名友人神色慌張，大叫向侯姓少年跑去，隨後一群人便迅速往信義路方向奔逃，過了不久便傳來救護車的聲音。

據警初步了解，侯姓少年凌晨12點和友人在超商前聊天時，一名雙腳刺青的惡煞，帶上5、6名身穿黑衣的男女，不由分說帶頭追砍，少年一路從廣權路，奔逃到信義路上的停車場，過程中身中數刀，倒臥血泊。

警方隨後成立專案小組，4小時內火速將砍人的王姓和方姓犯嫌追緝到案，供稱因不滿侯姓少年打小報告害到友人，憤而持斧追砍。全案將依殺人罪嫌移送檢方偵辦。

(中時電子報)