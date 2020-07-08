7月8日，大陸外交部副部長樂玉成在中國人民外交學會和美國亞洲協會共同舉辦的中美關係視頻對話上表示，美方嘴上一直講市場精神、公平競爭，但行動上卻是「武大郎開店——不容大個兒」，不允許別人比自已更優秀、更有競爭力。

樂玉成表示，大陸在自身快速發展的同時，對世界的貢獻有目共睹，連續多年對世界經濟增長貢獻率超過30％，對全球減貧貢獻率超過70％。對大陸這樣一個名副其實的「優等生」，美國不僅不認可，還不遺餘力地打壓遏制，甚至在人文交流領域也越來越歇斯底里，監控學者，驅趕記者，抓捕留學生，關閉孔子學院，讓人懷疑麥卡錫主義是不是又回來了。

樂玉成呼籲，中美關係攸關兩國和人類的前途命運，不能被極端分子所綁架，不能讓他們把中美關係帶進死衚衕。

「美國真正的敵人不是中國，而是看不見的病毒和越來越多的非傳統安全挑戰。」樂玉成指出，進入新世紀發生的多次全球性危機，給美國和世界造成重大損失，但根源都不是傳統的大國對抗或地緣政治衝突，而是恐怖主義、金融風險、各種病毒等。

「面對百年大災疫，人們最需要的是N95口罩，而不是F-35戰鬥機。」樂玉成呼籲，「病毒無國界，疫情面前無贏家。大敵當前，美國不能錯把戰友當對手，以鄰為壑，相互消耗，而應同中國和世界各國一道合作抗疫，共克時艱。」

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(中時 )