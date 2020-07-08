未婚無子女的75歲林爺爺，5年前中風臥病在床，需仰賴呼吸器維生。由於他擅長理財，名下擁有3筆不動產及為數不少的現金，台南市政府社會局為避免他的財產被不當使用，主動替他辨理財產信託，以支付後續安養照顧及醫療費用，成為台南市公部門替獨老辦理財產信託的首例。

林爺爺年輕時透過多元投資理財規畫，累積可觀的財富，但在退休後因突如其來的中風，導致臥床且需仰賴呼吸器維生。雖然他有兄弟姊妹，卻無人照顧，日前他即將出院時，醫院通報社會局介入照顧安置事宜。

社會局表示，介入保護期間，有人以親友的名義，多次試探及要求社會局社工交付林爺爺的財產，該局為保障林爺爺的後續生活照顧及醫療費用，避免其財產遭不當使用，主動替他辦理監護宣告，並結合金融財產信託，整合他的財務狀況，透過信託專戶支付包括安養照護和醫療服務等所需費用，確保林爺爺的財產安全無虞。目前他除了有社會局作為監護人保障安全外，更擁有銀行信託團隊為他管理財產，身心狀況也頗為穩定。

社會局認為，台灣進入高齡化社會，生活型態跟著改變，類似林爺爺的案例，突然因疾病或障礙無法自行處理財產，或無親屬照顧的情況下，社會局有責任保護老人人身及財產安全。其中，老人財產安全主要面臨3個威脅，包括：老人失智、受到詐騙以及親屬間的爭產。為避免晚年財務發生危機，社會局也提醒民眾，應該儘早規畫財產信託，保護自身財產安全，如此才能安養晚年。

(中時 )